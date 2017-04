Beyoncé é a pessoa mais valiosa da internet: 1 milhão de dólares por post

Rainha é assim mesmo, né?

Beyoncé tem atualmente 98,7 milhões de seguidores no Instagram. E apesar de não ser a celebridade mais seguida – Selena Gomez permanece em 1º lugar, com 116 milhões de seguidores -, Queen B tornou-se a pessoa mais influente da rede social.

Cada postzinho no Instagram da cantora vale APENAS 1 milhão de dólares. Isso mesmo! 1 milhão de dólares por foto. 😵

Quem revelou isso foi a agência D’Marie Analytics, que analisa todos os dados da rede social como número de seguidores e alcance de posts.

Acredita-se que Beyoncé mostrou seu verdadeiro poder no Instagram quando postou uma foto anunciando sua gravidez de gêmeos: a foto é a mais curtida no Instagram até hoje, com 10,8 milhões de likes.

Uma publicação compartilhada por Beyoncé (@beyonce) em Fev 1, 2017 às 10:39 PST



Antes disso o recorde também era da Selena em sua foto para a Coca-Cola, com 6,6 milhões de curtidas.

when your lyrics are on the bottle 😛 #ad Uma publicação compartilhada por Selena Gomez (@selenagomez) em Jun 25, 2016 às 2:03 PDT

Segundo a pesquisa, Selena Gomez é a segunda pessoa mais influente do Instagram, com cada post valendo 775 mil dólares.

E a gente aqui se contentando com os poucos likes que ganhamos dos migos nas nossas selfies…