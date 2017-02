Ben Affleck desiste da direção de Batman

Hoje você vai saber tudo sobre a saída de Ben Affleck na direção do filme solo do Batman e sobre a imagem dos bastidores da série Os Defensores.



Ben Affleck anunciou que não vai mais dirigir o filme solo do Batman. De acordo com o comunicado do ator, interpretar o papel demanda foco, paixão e a melhor atuação que ele pode dar, e por isso ele não pode fazer os dois trabalhos no nível que é necessário. Affleck havia sido confirmado como o diretor do longa do Homem Morcego em julho de 2016, durante o painel da Warner na San Diego Comic Con, mas desde então, relutava em dar uma data para o início das filmagens, dizendo que o roteiro precisava ficar perfeito. Poucas horas depois do anuncio da saída de Affleck, uma revista norte-americana informou que Matt Reeves, diretor de longa da franquia Planeta dos Macacos, Cloverfield: Monstro e Deixe-Me Entrar está bem cotado para a função. A expectativa do estúdio é de lançar o filme solo do Homem Morcego em 2018, mas a data de estreia ainda não foi oficializada. Batman aparece nos cinemas ainda nesse ano em Liga da Justiça que tem estreia prevista para 16 de novembro.



Os Defensores, série que vai reunir o universo televisivo da Marvel na Netflix ganhou uma imagem de bastidores que revela a participação de Stan Lee no programa. A série vai unir os quatro heróis: Punho de Ferro, Demolidor, Luke Cage e Jessica Jones. Sigourney Weaver será a misteriosa vilã chamada Alexandra. A próxima série do quarteto de heróis é Punho de Ferro, que estreia em 17 de março. Enquanto Os Defensores deve estrear somente no segundo semestre de 2017.

