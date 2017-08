Arrume as malas e prepare-se para viajar com a Mix e com Arthur Veríssimo para Fortaleza, no Ceará!

Há 15km de distância de Fortaleza encontra-se o Beach Park, um complexo aquático que possui 18 mega brinquedos. Entre eles, o mais cobiçado pelos visitantes, o “Vaikuntudo“, que é considerado por especialistas um dos maiores tobogãs do mundo, na categoria “Tornado”.

Confira as dicas!



