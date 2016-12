Batman já tem data de estreia

Hoje tem novidade sobre a possibilidade da Megan Fox viver a Hera Venenosa no filme da Arlequina; e sobre a data de estreia do filme solo do Batman.



Um dia depois do anuncio que a Mulher-Gato e a Hera Venenosa estarão em Gotham City Sirens, o filme da Arlequina, o rumor diz que Megan Fox poderá viver a Hera Venenosa. Fox estaria encomendando quadrinhos da Arlequina e da Hera da fase pré-Novos 52 com grande participação da Hera Venenosa. Por enquanto trate isso como rumor. Gotham City Sirens vai reunir Margot Robbie e o diretor David Ayer de Esquadrão Suicida. O filme não tem data de estreia por enquanto.



O filme solo do Batman ganhou data de estreia. Em uma entrevista para falar sobre lançamentos da Warner nos próximos anos, o produtor Greg Silverman deixou escapar que o longa estreia em 2018. Há alguns dias Ben Affleck falou que não tinha pressa para fazer o filme, mas em seguida voltou atrás e afirmou que as filmagens devem começar em breve, antes o Homem Morcego estará em Liga da Justiça que estreia em novembro de 2017.

Essas foram as notícias de hoje!

Amanhã tem mais novidades do mundo nerd aqui no site!