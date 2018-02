A boyband mais lucrativa da música está de volta!

O Backstreet Boys anunciou que vai lançar um novo single em breve.

O grupo fez um suspense no Twitter, e brincou dizendo que a nova música pode ser revelada em uma semana, ou daqui um mês.

Lembrando que o Backstreet Boys anunciou recentemente datas da residência em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Os shows do grupo vão se chamar “Larger Than Life” – , nome de um sucesso do Backstreet Boys, lançado em 1999.