Ator de Homem Aranha compara o Abutre ao Batman

Michael Keaton, o Abutre de O Homem Aranha: De volta ao lar, comparou o vilão ao Batman, papel dos quadrinhos pelo qual o ator é mais reconhecido. Em uma entrevista, Keaton afirmou que tanto o Abutre, quanto o Homem Morcego são vigilantes com distúrbios psicológicos. Homem Aranha: De volta ao lar estreia em julho.



Um dos mistérios do novo game de God of War é o filho do personagem Kratos, mas isso foi descoberto por um brasileiro. O nome do filho de Kratos é Atreus e estava escondido em um arquivo de áudio do segmento do game na E3, que é a maior feira do setor. O diretor do jogo, Cory Barlog confirmou a informação posteriormente no Twitter. Na Mitologia Grega, Atreus é conhecido por sua família, que carrega uma maldição por conta dos atos de seus antecessores contra os deuses. Por enquanto, o novo game de God of War não tem data de lançamento, mas chega para Playstation 4.

