Assista o segundo trailer do filme Logan

Hoje o Omelete falou sobre o novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump e sobre o segundo trailer de Logan, o último filme de Hugh Jackman.

Donald Trump mal foi eleito à presidência dos Estados Unidos e já está pensando em sua reeleição. Em uma entrevista, Trump afirmou que já pensa em patentear o slogan “Keep America Great” ou “Mantenha a América Ótima”. Acontece que esse é o mesmo slogan utilizado em “12 Horas Para Sobreviver: O Ano da Eleição”, filme cuja história se baseia em uma lei no qual as pessoas podem cometer crimes e serem perdoadas por uma noite. Em “12 Horas Para Sobreviver: O Ano da Eleição”, uma candidata se opõe a esse sistema, enquanto o candidato da situação quer que a lei continue com a mesma frase que Trump quer usar para a sua futura campanha em 2020.



Saiu o segundo trailer de Logan, o filme que marca a despedida de Hugh Jackman no papel do Wolverine. Logan estreia em 2 de março aqui no Brasil.

Essas foram as novidades de hoje.

Amanhã tem mais!