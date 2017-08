Assista o clipe de “Na Positiva, do Natiruts!

O Natiruts divulgou nesta quinta-feira, 31, o clipe da música Na Positiva.

Gravado na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, o vídeo conta com cenas em paisagens que não são públicas.

A tribo indígena Povos do Alto Xingú abriu as portas de sua aldeia para receber a equipe de filmagem, dirigida por Rafael Costa K. Além deles, outras etnias indígenas participaram do clipe: Kariri Xocó, Xavante, Krahô, Kayapó e Fulni-ô.

Assista o clipe abaixo:

Na Positiva é uma das faixas do novo álbum da banda, Índigo Cristal, lançado no começo de agosto.