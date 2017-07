O Monobloco armou um Arraial especial para a galera, com direito a comidas típicas de festa junina, decoração e muita música!

E a gente já garantiu o seu lugar no camarote exclusivo da Mix no Arraial do Monobloco, no dia 15 de julho, na Audio.

Pra entrar nessa:

– Siga a Mix no Instagram

– Marque três @amigos no post da promoção

O resultado rola no dia 14 de julho, na primeira edição do Top Mix ao meio dia.

Boa sorte!

-> Leia o regulamento da promoção antes de participar!