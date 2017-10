Arrume as malas e prepare-se para viajar com a Mix e com Arthur Veríssimo para Belo Horizonte!

Dessa vez, o Arthur falou sobre a Lagoa da Pampulha, em BH.

Fazem parte do conjunto arquitetônico da Pampulha a igreja de São Francisco de Assis, o Museu de Arte, a casa do Baile e o Iate Tênis Clube.

Confira aqui o que rolou nessa viagem!



Curtiu?

Fica na Mix, que a qualquer momento tem mais “Viaje com a Mix“!