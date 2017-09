Araribá, onde encontramos um enorme acervo de objetos e artigos indígenas

Arrume as malas e prepare-se para viajar com a Mix e com Arthur Veríssimo para Alter do Chão , no Pará!

Foi no coração de Alter do Chão que o Arthur conheceu a loja Araribá, onde encontrou um grande acervo de objetos e artigos indígenas de diversas regiões da Amazônia com suas cerâmicas, ornamentos, artefatos, cestaria, arco e flechas , zarabatanas, tecidos, instrumentos musicais e uma imensidão de objetos que desconhecia.

Confira como foi essa viagem!



