Apple lança novo iPad e edição especial do iPhone 7 na cor vermelha

A gente piscou e a Apple lançou um iPhone e um iPad novos!

A empresa anunciou hoje o lançamento de uma versão atualizada do iPad, com tela mais brilhante de 9,7 polegadas, bateria que pode durar até 10 horas, câmera frontal de 1,2 MP e traseira de 8MP, e filmagens em HD. O tablet pode ser encomendado no mundo todo a partir do dia 24 de março e terá um preço bem mais em conta: 330 dólares (o iPad Pro custa $600).

Já o iPhone 7 e iPhone 7 Plus ganharam uma nova cor: vermelho! A edição especial celebra a parceria entre a Apple a (RED)– organização com programas de combate ao HIV, vírus da Aids, na África. O aparelho muda apenas de cor, e ganha o nome de iPhone 7 (PRODUCT)RED.

E a cor vermelha também estará presente em outros produtos da Apple: na pulseira do Apple Watch, no iPod e nas capinhas oficiais de iPhone e iPad.

Parte da renda arrecadada com a venda desses produtos será repassada à (RED) para ajudar nos programas e pesquisas que eles fazem. Super legal, né?

Os iPhones novos também estarão disponíveis para compra a partir do dia 24/03, a partir de R$3.899 o iPhone 7 e R$ 4.499 o iPhone 7 Plus.