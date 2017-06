Anitta pode lançar parceria com Justin Bieber

Faixa ainda não teve anúncio oficial de nenhum dos artistas

Por: Ana Beatriz Felicio

Vem parceria das boas por aí!

A Anitta vai lançar uma colaboração com o Justin Bieber.

De olho no mercado internacional, a brasileira tá apostando forte nas parcerias e em músicas que atendam ao mercado global.

Primeiro rolou “Switch”, a faixa com a Iggy Azalea e depois “Sua Cara”, com a Pablo Vittar e Major Lazer, além é claro, do single “Paradinha”, todo em espanhol.

A música com o Justin Bieber ainda não foi comunicada oficialmente, mas tudo indica que a produção já esteja num estágio avançado.

E aí, o que você espera dessa colaboração?