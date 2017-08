Anitta está gravando álbum em inglês, revela Billboard

É oficial, Anitta está cada vez mais próxima da dominação mundial!

Após lançar seu primeiro single em espanhol, uma parceria com Iggy Azalea, e uma parceria com Major Lazer, o próximo passo da cantora rumo a carreira internacional foi dado!😵

Segundo a renomada revista Billboard, Anitta acaba de assinar contrato com uma agência chama “Shots Studios”, que cuida da carreira de Justin Bieber, Lele Pons e Rudy Mancuso, e está se preparando para lançar um álbum em inglês! 😱

“Anitta é uma das pessoas mais talentosas que conheci. Ela fala fluentemente em português, espanhol e inglês, então estamos muito entusiasmados em trabalhar com ela, lançando novos mercados. Mais importante ainda, ela é uma pessoa incrível e estou feliz em chamá-la de amiga”, disse John Shahidi, fundador da agência.

E tem mais: o disco ainda deve contar com colaborações com DJs e produtores Alesso, Marshmello e Poo Bear!

“Estou muito empolgada em me juntar a Shots. John, Sam e toda a equipe me receberam como parte de sua família. Mal posso esperar para que todos vejam no que estamos trabalhando.”, afirmou Anitta.

Pensa que acabou? Segundo um jornalista, o 1º single da cantora totalmente em inglês pode ser lançado em setembro!

“A notícia desse álbum em inglês, cujo primeiro single será lançado em setembro, indica que a artista atingirá o objetivo mais rápido que se imagina. Um álbum em inglês é passo natural nessa caminhada estratégica traçada pela artista para obter projeção mundial.”, disse.

Poderosa demais, né? 😍