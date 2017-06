Anitta e Pabllo Vittar nas gravações do novo clipe

Por: Ana Beatriz Felicio

Anitta e Pabllo Vittar divulgaram bastidores das gravações do novo clipe!

Pra quem não manja, as duas estão no deserto do Marrocos produzindo o vídeo de “Sua Cara”, a parceria com o Major Lazer.

Por isso, quem também tá participando das gravações é o Diplo.

Tá dando pra acompanhar tudo pelo Story das artistas, mas a Anitta postou no feed do Instagram uma foto dela com a Pabllo que mostra o figurino das duas no meio do deserto: apenas correntinhas de ouro!

Shooting day… music video #SuaCara with @majorlazer @diplo @pabllovittar Uma publicação compartilhada por anitta 🎤 (@anitta) em Jun 22, 2017 às 4:24 PDT

Lembrando que “Sua Cara”, a colaboração da Anitta, com Pabllo VIttar e Major Lazer, faz parte do mais recente EP do grupo de música eletrônica intitulado “Know No Better”. O clipe ainda não tem data de estreia definida, mas se você ainda não escutou, se liga aí!