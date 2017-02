Ally Brooke, do Fifth Harmony, fará show sozinha no Brasil

Não, você não leu errado.

Ally Brooke, uma das quatro integrantes da girlband que a gente ama, Fifth Harmony, virá ao Brasil em julho para se apresentar no “W+Festival“. E para a surpresa de todos os Harmonizers, será um show solo!

Ao que parece, Ally também está explorando caminhos novos em sua carreira, e além de fazer o seu primeiro show sozinha (e a 1ª apresentação solo de umas das 4 meninas desde a saída de Camila Cabello), a produção do festival já avisou que ela lançará sua primeira música fora do grupo. 😱

O “W+ Festival” acontecerá no dia 2 de julho, na Audio Club em São Paulo, e também contará com apresentação de Sofia Oliveira e mais um artista ainda não revelado.

Além do show de uma hora de duração, a produção do evento promete sucessos do Fifth Harmony e até Meet&Greet: o Harmonizer que quiser conhecer Ally Brooke, terá que desembolsar R$1.200 (inteira). Ansiosos?