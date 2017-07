Alice Braga entra para o elenco de Novos Mutantes

Por: Ana Beatriz Felicio

Tem novidade de “Novos Mutantes”, o spin-off de “X-Men”.

A brasileira Alice Braga, que esteve em longas como “Cidade de Deus” e “A Cabana” estará no elenco substituindo a atriz Rosario Dawson, que deixou o projeto por razões não específicas.

Alice Brava viverá “Cecilia Reyes”, uma médica mutante que consegue gerar um campo de proteção.

Ela se junta com Henry Zaga, outro brasileiro que também está na produção e interpreta o Mancha Solar. Além deles, a Maisie Williams, a Arya de “Game of Thrones”, já foi confirmada no elenco.

Se você não manja, “Novos Mutantes” é uma história derivada de X-Men que fala sobre 5 jovens que têm de lutar contra os próprios poderes.

A previsão de estreia é pra 2018.