Álbuns Clássicos Especial 3: O Rappa; Paralamas, Planet Hemp e muito mais!

Neste domingo, dia 22 de janeiro, a gente relembrou mais alguns shows do Álbuns Clássicos, um dos projetos mais marcantes da história da Mix durante esses 20 anos de história.

E dessa vez a galera ouviu as entrevistas e shows de: O Rappa com o álbum “Lado B, Lado A“; Os Paralamas do Sucesso com o “Selvagem?“; Planet Hemp com o “Usuário“; Titãs com o álbum “Cabeça Dinossauro“; Ultraje a Rigor com “Nós Vamos Invadir sua Praia“; e pra fechar, Cidade Negra com o álbum “Sobre Todas as Forças“.

Ouça aqui o programa completo!

E se liga na Mix, porque Domingo tem o último Álbuns Clássicos!