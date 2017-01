Álbuns Clássicos Especial 2: Skank; Titãs e muito mais!

Todo domingo do mês de janeiro, vão rolar vários trechos dos shows do Álbuns Clássicos na programação da Mix, um dos projetos mais marcantes da história da rádio nesses 20 anos.

E nesse domingo, dia 15 de janeiro, teve: Skank com o álbum “Calango”; Titãs com o “Cabeça Dinossauro“; Cidade Negra apresentou o álbum “Sobre Todas as Forças“; Ultraje a Rigor com o “Nós Vamos Invadir sua Praia“; Capital Inicial com “Capital Inicial”; e Jota Quest pra fechar com o álbum “De Volta Ao Planeta“.

Ouça aqui o programa completo!

E se liga na Mix, porque Domingo tem mais Álbuns Clássicos!