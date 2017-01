Álbuns Clássicos Especial 1: Jota Quest, Skank, CPM22 e muito mais!

Chegou a hora de relembrar um dos projetos mais marcantes da história da Mix durante esses 20 anos de história da rádio, o Álbuns Clássicos.

Todo domingo do mês de janeiro, vão rolar vários trechos dos shows na programação da Mix. Você vai ouvir vários shows exclusivos que aconteceram aqui no teatro da Mix, com as bandas mais importantes do Brasil. Os caras contavam as histórias da carreira e das músicas e cantavam na íntegra um dos álbuns mais importantes de suas carreiras.

E pra começar, nesse domingo, dia 8 de janeiro, teve: Jota Quest ao som do álbum “De Volta Ao Planeta”; CPM 22 com o álbum “Chegou a Hora de Recomeçar”; Os Paralamas do Sucesso que apresentou o álbum “Selvagem” (1986); Capital Inicial com o álbum de estreia o “Capital Inicial” e pra fechar, o Skank apresentou o seu segundo álbum da carreira, “Calango”, que foi lançado em 1994.

Ouça aqui o programa completo!

E se liga na Mix, porque Domingo tem mais Álbuns Clássicos!