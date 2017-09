Aerosmith cancela shows no Brasil e na América Latina

Más notícias para a galera de Curitiba que curte Aerosmith! 😞

Logo após se apresentar no Rock in Rio e em São Paulo, Aerosmith cancelou seu show em Curitiba, que aconteceria amanhã, 27/09.

Parece que Steven Tyler passou mal e teve que voltar às pressas para os Estados Unidos para realizar uma série de exames.

“Infelizmente, devido a problemas médicos inesperados, o vocalista, Steven Tyler, está buscando atendimento imediato e foi recomendado por seus médicos a não viajar ou se apresentar no momento. Portanto, os últimos quatro shows da turnê sul-americana serão cancelados” divulgou a banda nas redes sociais.

Segundo a assessoria da banda, o Aerosmith também cancelou o restante dos shows da turnê latino-americana que passaria por Santiago, no Chile, Rosário, na Argentina e Monterrey, no México.

“Para todos na América do Sul… Brasil, Chile, Argentina e México …. Desculpe-me e sinto que decepcionei vocês… Não poderei fazer os últimos quatro shows desta turnê. Por ordens médicas, eu voei de volta aos Estados Unidos na noite de domingo, após o show em São Paulo. Por favor, não se preocupem… A minha vida não está ameaçada, mas eu preciso lidar com isso imediatamente, descansar um pouco e receber tratamento médico imediatamente para sustentar e manter minhas futuras performances… Eu prometo que voltarei, infelizmente a saúde não espera e é algo que nem eu consigo agendar em meio aos nossos shows. Como dizem, “Nós humanos fazemos planos, e Deus ri…” Eu amo todos vocês e estarei de volta com vocês em breve. – Steven Tyler”, escreveu o cantor.

De acordo com o Jornal O Globo, Steven Tyler está com problema nos rins. Vamos torcer para que ele melhore logo!