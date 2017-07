Adele se consagra como cantora que mais vendeu álbuns na última década nos Estados Unidos

Por: Ana Beatriz Felicio

A Adele conseguiu uma marca que vai ser difícil passar…

A artista é a cantora que mais vendeu álbuns nos Estados Unidos nos últimos dez anos!

Com apenas três CDs na carreira e 29 anos, a Adele atingiu a impressionante marca de quase 25 milhões de álbuns vendidos.

Em segundo lugar entre as mulheres que mais venderam álbuns nos Estados Unidos está a Taylor Swift (18 milhões), seguida pela Lady Gaga (8.6 milhões).

O último álbum da Adele, “25”, tornou a cantora a artista que mais vendeu álbuns no mundo em 2016.