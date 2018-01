A Adele apareceu num show da Céline Dion.

A cantora até vestiu um moletom com uma foto da Céline Dion – , famosa pela música “My Heart Will Go On”, do filme “Titanic”.

Céline Dion aproveitou e postou uma foto com a Adele nas redes sociais, e disse que ficou muito emocionada com a presença da cantora em um de seus shows. Rainhas! ❤️

