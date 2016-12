Adam Driver não quer trailer para Star Wars: Episódio VIII

Hoje tem novidades sobre o oitavo episódio de Star Wars e a participação de Patrick Wilson em Aquaman.

Adam Driver, o Kylo Ren de O Despertar da Força, disse que gostaria de que o oitavo episódio saísse sem nenhum trailer. O ator disse que acharia a decisão ousada e quanto menos pessoas souberem dos acontecimentos, mais empolgante o filme se tornaria. Star Wars Episódio VIII é esperado para 2017.







Patrick Wilson, de Invocação do Mal, entrou para o elenco de Aquaman, onde ele viverá o Mestre do Oceano, irmão do protagonista. É esperado que assim como nos quadrinhos os dois tenham uma rivalidade pelo trono de Atlântida. A direção é de James Wan e o filme tem estreia marcada para 05 de outubro de 2018.

