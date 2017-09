Arrume as malas e prepare-se para viajar com a Mix e com Arthur Veríssimo para a Bahia!

Foi na cidade de Salvador, no largo de Santana, a beira da praia do rio Vermelho, que o Arthur experimentou a comida típica da região, o famoso acarajé (“àkàrà” que significa “bola de fogo” e “je” que se traduz como “comer”).

Confira como foi essa viagem!



Curtiu?

