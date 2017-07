7ª temporada de American Horror Story ganha título e teaser assustadores!

Por Ana Beatriz Felicio

Acabou o mistério! 😱

Foi revelado que a próxima temporada de “American Horror Story” vai se chamar “Cult”, que significa “Culto” em português.

Além disso, foram divulgados dois teasers que mostram vários palhaços carecas e com roupas pretas enfileirados. Super macabro, olha aí:





Pra quem não manja, “American Horror Story” adapta em cada temporada uma história de terror diferente e no próximo ano vai se passar no período das últimas eleições dos Estados Unidos, acompanhando uma galera que passa por uma situação assustadora no dia da votação.

E outra novidade é que a série ganhou data de estreia. Anota aí: dia 05 de setembro no canal FX!😉