As músicas que vão esquentar sua noite de sábado

E todo sábado, a partir das 23h rola o Club Mix, o programa com as músicas que mais bombam nas pistas das melhores casas noturnas.

Confira o que rolou no programa desse sábado, 21/01:

– Maroon 5 – Don’t Wanna Know (Craig Vanity VS Anton Ishutin)

– Bruno Mars – 24K Magic (Kay Stafford At The Ibiza Beach Club Mix)

– Tove Lo – Cool Girl (Kay Stafford At The Ibiza Beach Club Mix)

– Martin Solveig, Ina Wroldsen – Places (Club Mix)

– Drake – One Dance feat Wizkid Kyla Ownboss Bootleg

– Bob Sinclar – Stand Up (Club Mix)

– Clean Bandit (feat Sean Paul & Anne Marie) – Rockabye (Jack Wins Remix)

– The Chainsmokers (feat Halsey) – Closer (Adam Turner Bootleg)

– Nick Fiorucci, Benny Camaro, Chris Marina – Smalltown Boy (Original Mix)

– Borgeous & Loud Luxury – Going Under (Extended Mix)

– Quintino, Cheat Codes – Can’t Fight It (Ale Mora Remix)

– Dria, Monn – Not Missin U (Jack Wins Extended Remix)

– Shameless – Like A Drum (feat. Debora Cidrack)

E também teve Martin Garrix (feat Bebe Rexha) – In The Name Of Love (Stash Koniq Remix)

