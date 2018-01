Remédio que previne o contágio do vírus HIV começa a ser distribuído

Começa a distribuição gratuita do remédio que previne o contágio do vírus HIV. O medicamento, chamado de “Prolifaxia”, evita que as pessoas desenvolvam Aids.

Por enquanto, o remédio vai ser distribuído em São Paulo, pelo sistema público de saúde.

O medicamento vai ser oferecido primeiro pros grupos considerados de risco: profissionais do sexo, homens e mulheres transexuais e gays – , independente de terem parceiro fixo ou não.

A promessa do Ministério da Saúde é a de distribuir o remédio pra todo o Brasil, conforme a demanda.

E nunca é demais falar que sexo seguro é fundamental, portanto, use preservativo.