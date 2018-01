Você sabia que muita gente não vai retirar o prêmio que ganhou em loterias?

Pois é. E isso é mais comum do que você imagina…Segundo um levantamento da Caixa Econômica Federal, mais de 326 milhões de reais não foram resgatados pelos vencedores em 2017.

De acordo com as regras das loterias, os ganhadores de qualquer sorteio da Caixa, têm até 90 dias pra retirar o valor do prêmio.

Ué, se não quer passa pra gente aí, pô! 😛