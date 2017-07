Arrume as malas e prepare-se para viajar com a Mix e com Arthur Veríssimo!

Dessa vez nos vamos para Buenos Aires, mais especificamente no bairro da Boca, onde encontramos a residência oficial do time do Boca Juniors, La Bombonera.

Confira aqui as dicas do Arthur!



E se liga na Mix, que a qualquer momento tem mais “Viaje com a Mix“!