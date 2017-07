Arrume as malas e prepare-se para viajar com a Mix e com Arthur Veríssimo para o Maranhão!

Dessa vez o Arthur falou sobre a viagem que fez de São Luís a Barreirinhas, para conhecer o espetacular Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, onde encontramos dunas, lagoas e cenários maravilhosos.

Ouça aqui essa história!



Curtiu?

Então fica na Mix, que a qualquer momento tem mais “Viaje com a Mix“!