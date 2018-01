21 maiores estreias do cinema em 2018!

2018 mal começou e já temos vários filmes incríveis com data de lançamento confirmada até dezembro…

E a gente fez uma lista com os filmes mais esperados nos cinemas pra você não perder de jeito nenhum! Vem ver:

18/01 Sobrenatural: A Última Chave

No quarto filme da franquia Sobrenatural, a doutora Elise (Lin Shaye) é chamada para resolver mais um caso de assombração, dessa vez no Novo México. O problema é este caso está acontecendo justamente na casa em que ela passou sua infância…

25/01 Maze Runner – A Cura Mortal

No terceiro filme da saga Maze Runner, Thomas (Dylan O’ Brien) está à procura da cura para a doença mortal Fulgor e acaba descobrindo que C.R.U.E.L tem planos maiores, que podem trazer terríveis consequências para a humanidade.

08/02 Cinquenta Tons de Liberdade

No terceiro e último filme da franquia, Anastasia (Dakota Johnson) e Christian (Jamie Dornan) estão mais apaixonados do que nunca. Porém, a vida ainda pode reservar surpresas para o casal e transformar os maiores medos de Ana em realidade.

15/02 Pantera Negra

Pantera Negra é um super-herói das histórias em quadrinhos publicadas da Marvel Comics. Velocidade, inteligência e sentidos apurados são algumas de suas habilidades. Sua identidade secreta se chama T’Challa (Chadwick Boseman), príncipe do reino africano fictício Wakanda, que perde seu pai e viaja para os EUA, onde tem contato com os Vingadores.

08/03 A Escolha Perfeita 3

Beca (Anna Kendrick), Fat Amy (Rebel Wilson), Chloe (Brittany Snow) já estão formadas e as demais Bella Bardens não estão nada felizes com seus empregos mal remunerados. Então elas acabam decidindo se reunir mais uma vez e participar do USO Tour, que as levará para a Europa para apresentações a capela.

08/03 É o Bicho!

Nesta animação super fofa, uma caixa mágica de biscoitos com formatos de animais é utilizada por uma família para tentar salvar seu circo das garras do maléfico tio Horatio P. Huntington.

15/03 Tomb Raider- A Origem

Lara Croft (Alicia Vikander) está de volta! E ela embarca em uma missão secreta em uma perigosa ilha japonesa, para finalizar o trabalho de seu pai desaparecido (Dominic West). Lara acaba descobrindo os segredos de sua família durante a missão.

12/04 X- Men: Os Novos Mutantes

Cinco jovens mutantes foram a equipe de primeiros graduados da escolar de Charles Xavier. Eles acabam de descobrir suas habilidades e presos contra sua vontade em um local de segurança máxima, precisam lutar para escapar do inimigo e de seus pecados do passado.

26/04 Vingadores- Guerra Infinita

Thanos (Josh Brolin) enfim chega à Terra, disposto a reunir as Joias do Infinito. Para enfrentá-lo, os Vingadores precisam unir forças com os Guardiões da Galáxia, ao mesmo tempo em que lidam com desavenças entre alguns de seus integrantes.



25/05 Solo: Uma História Star Wars

Através de uma série de aventuras ousadas em um submundo criminoso e sombrio, Han Solo conhece seu corajoso copiloto Chewbacca e encontra o notório jogador Lando Calrissian, em uma jornada que irá definir o caminho de um dos heróis mais improváveis da saga de Star Wars.

O trailer ainda não foi divulgado. 🙁

31/05 Deadpool 2

O anti-herói não convencional da Marvel, Deadpool (Ryan Reynolds), volta a contar as aventuras do ex-agente das Forças Especiais que se tornou o mercenário Wade Wilson. Ele apresentará o X- Force, uma espécie do grupo X- Men que contém como um dos líderes o próprio anti-heróis.

07/06 Oito Mulheres e Um Segredo

Esta versão feminina de “Onze Homens e um Segredo” conta com grandes nomes: Sandra Bullock, Helena Bonham Carter, Rihanna, Anne Hathaway, Sarah Paulson, Cate Blanchet, Mindy Kaling e Awkwafina. Debbie Ocean (Bullock) acaba de sair da prisão e planeja executar o assalto do século durante o Met Gala (grande evento de moda) em Nova York.

21/06 Jurassic World: Reino Ameaçado

Como os dinossauros ficaram depois que o parque foi abandonado? É isto que vamos descobrir nesta sequência de Jurassic World! Os animais estão vivendo livremente na ilha Nublar, sem qualquer presença humana. Porém, quatro anos após o fechamento do parque, um vulcão prestes a entrar em erupção põe em risco a vida dos dinossauros. E agora é preciso tomar uma importante decisão: Claire (Bryce Dallas Howard) e Owen (Chris Pratt) devem retornar à ilha para salvar os animais ou abandoná-los para uma nova extinção?

28/06 Os Incríveis 2

Dessa vez, Helena assume o holofote, deixando Bob em casa com Violeta e Flecha para conduzir o heroíco dia-a-dia de uma vida “normal”. É uma transição difícil para todos, que se complica ainda mais tendo em vista que a família ainda não sabe dos superpoderes do Zezé. Quando um novo vilão traça um plano perigoso e brilhante, a família e o Gelado precisarão encontrar um jeito de trabalhar juntos novamente – o que é mais fácil de dizer do que de colocar em prática.

19/07 Mamma Mia: Lá Vamos Nós de Novo

Nos anos 70, a jovem Donna (Lily James) viveu muitas aventuras com seu grupo musical “Donna & The Dynamo”, em parceria com suas amigas Tanya (Jessuca Keenan Wynn) e Rosie (Alexa Davies). Porém, mais do que isso, Donna se apaixonou e viveu relacionamentos intensos com três homens diferentes: Harry (Hugh Skinner), Sam (Jeremy Irvine) e Bill (Josh Dylan).

26/07 Missão Impossível 6

Sexto filme da franquia Missão Impossível.

18/10 Halloween

Décimo primeiro filme sobre o personagem Michael Myers, que continua a história contada em “Halloween – O Início” e “Halloween 2”.

01/11 X-Men: A Fênix Negra

Nova aventura dos X-Men, que relata a transformação de Jean Grey (Sophie Turner) na Fênix Negra, um ser cósmico de imenso poder.

15/11 Animais Fantásticos e Os Crimes de Grindelwald

A continuação de “Animais Fantástico e Onde Habitam”.

20/12 Aquaman

Filme solo do super-herói atlante Aquaman (Jason Momoa).

20/12 De Pernas Pro Ar 3

Continuação do filme de comédia brasileiro.