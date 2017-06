O Mix Tudo dessa quinta-feira, 22 de junho, foi histórico e muito nostálgico!

Tudo porque a convidada especial da noite foi a ex-Spice Girls, Melanie C, que veio ao Brasil para divulgar o seu single “Anymore“, que faz parte do sétimo álbum da cantora, “Version Of Me”.

Ouça aqui o programa completo e saiba tudo o que rolou!



Confira a Live também!



Então fica na Mix, porque amanhã tem mais Mix Tudo, a partir das 19h em São Paulo e das 20h em toda a Rede Mix!