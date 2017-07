Arrume as malas e prepare-se para viajar com a Mix e com Arthur Veríssimo, para um lugar cheio de passeios e descobertas para os turistas!

Dessa vez o Arthur falou sobre Pequim, capital da China, onde encontramos muitos palácios e museus. E também falou sobre a ida até o Noroeste da China, para conhecer os famosos Guerreiros de terracota de Xian.

