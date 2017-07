Arrume as malas e prepare-se para viajar com a Mix e com Arthur Veríssimo para um dos destinos mais cobiçados do planeta, a Capadócia! Um lugar encantador e com muitas atrações para os turistas!

E o Arthur falou de uma experiência específica, que todos que vão para lá não podem deixar de conhecer, que é o passeio de balão pelo céu da Capadócia.

Ouça aqui essa história!



Curtiu?

Então fica na Mix, que a qualquer momento tem mais “Viaje com a Mix“!