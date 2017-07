No Dia Nacional do Futebol, 19 de julho, o Agora O Bicho Vai Pegar recebeu um cara que manja muito do assunto, o jornalista Celso Unzelte.

E a gente queria saber: O que você achou da nova contratação do São Paulo FC, o jogador Hernanes, foi boa?

E aí?

Ouça aqui o programa na íntegra!



Assista também o que rolou na live!



Curtiu?

Não sai da Mix, que amanhã tem mais Agora O Bicho Vai Pegar, a partir das 17h.