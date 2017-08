17 Agosto | Viaje com a Mix: Lago Titicaca, o mais alto lago navegável do mundo

Arrume as malas e prepare-se para viajar com a Mix e com Arthur Veríssimo para a fronteira entre o Peru e a Bolívia, onde se encontra o Lago Titicaca!

Há 3.800 metros de altitude do nível do mar, o Lago Titicaca é considerado o mais alto do mundo. Para se locomover nele, é preciso sair em um barco de totora, que são pequenas embarcações feitas de junco, com uma tecnologia de mais de 2.000 anos.

Confira as dicas do Arthur!



Curtiu?

Então, se liga na Mix, que a qualquer momento tem mais “Viaje com a Mix“!