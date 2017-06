16 Junho | Agora O Bicho Vai Pegar

A resenha do “Agora O Bicho Vai Pegar” dessa sexta-feira, 16 de junho, foi sobre o comentário do Lucas Pratto (jogador do São Paulo) de que não irá comemorar gol no jogo contra o Atlético.

E a gente queria saber: Você acha certo o jogador não comemorar o gol quando é contra seu ex-clube?

Além disso, sexta é dia de “Sexta Calypso“, e quem veio participar desse momento especial da nossa Live foi a vencedora do reality “Casa das Pimentinhas”, a Cris Martins.

Ouça aqui o que rolou no programa!



Confira também a Live!



E se liga na Mix, que segunda o “Agora O Bicho Vai Pegar” está de volta, ao vivo, a partir das 17h.