Hoje o Arthur falou sobre o primeiro zoológico de biomas, o Zooparque Itatiba, que foi criado pelo senhor Hans Furrer. Nesse espaço vivem os animais que estão ameaçados de extinção, e que são vítimas de maus-tratos.

