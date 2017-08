Arrume as malas e prepare-se para viajar com a Mix e com Arthur Veríssimo!

Dessa vez, o Arthur falou sobre o Arquipélago do Cabo Verde, que fica no Continente Africano. Onde todas as ilhas são de formação vulcânica, e agradam a todos com suas praias desertas para relaxar e outras próprias para os fãs de Windsurf.

Ouça aqui as dicas!



Então, se liga na Mix, que a qualquer momento tem mais “Viaje com a Mix“!