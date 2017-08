Arrume as malas e prepare-se para viajar com a Mix e com Arthur Veríssimo!

Dessa vez, o Arthur falou sobre a Festa das Neves, em João Pessoa, que acontece no início de agosto, com muitas atrações musicais, repentistas, barracas de comida, teatro e muito mais!

Ouça aqui as dicas!



Curtiu?

Então, fica na Mix, que a qualquer momento tem mais “Viaje com a Mix“!