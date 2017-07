No Dia Mundial do Rock, 13 de julho, o Mix Tudo recebeu o guitarrista do Ultraje a Rigor e também da banda PAD, Marcos Kleine‏.

E a gente queria saber: Você curte rock? Qual melhor banda de todos os tempos pra você?

Ouça aqui o que rolou!

Assista também a live!



Curtiu?

Então fica na Mix, que amanhã, a partir das 19h em SP e das 20h em toda a Rede Mix, tem Mix Tudo ao vivo!