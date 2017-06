Arrume as malas e prepare-se pra viajar com a Mix e com Arthur Veríssimo!

O destino de hoje é Kullorsuaq, na Groelândia, um lugar solar e polar, cheio de casinhas coloridas e icebergs.

Ouça aqui as dicas do Arthur!



E fique ligado(a) na Mix, porque a qualquer momento tem mais “Viaje com a Mix“!