10 Julho | Mix Tudo: Dia da Pizza e novo single do NX Zero

O Mix Tudo dessa segunda-feira, dia 10 de julho, celebrou o Dia da Pizza na companhia da galera da Zi Tereza di Napoli. E queria saber: Qual é seu sabor favorito de pizza?

E na segunda parte do programa, às 20h, a gente recebeu os caras do NX Zero para falar sobre o lançamento do novo single “Sintonia” e sobre a turnê do álbum Norte. E é claro que eles tocaram ao vivo pra gente!

Confira aqui no áudio completo do programa!

E assista a live também!



Curtiu?

Então não sai da Mix, porque amanhã o Mix Tudo está de volta a partir das 19h em São Paulo e das 20h em toda a Rede Mix.