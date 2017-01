10 indicados ao Oscar 2017

Hoje tem novidade sobre Denis Villeneuve dirigir o remake de Duna; o encontro das duas gerações de Caça-Fantasmas em uma HQ; sobre os 10 finalistas do Oscar 2017 na categoria de maquiagem.

O diretor Denis Villeneuve, que muita gente conhece por A Chegada e também pela nova versão de Blade Runner, vai dirigir o remake de Duna. O canadense já havia dito em setembro que gostaria de fazer uma nova versão e agora ele negocia oficialmente com a Legendary Pictures. O clássico de ficção científica espacial é bastante conhecido pela versão de 1984, dirigida pelo David Lynch.

As duas gerações de Caça-Fantasmas vão se encontrar numa nova série em quadrinhos. A HQ se chama Ghostbusters 101 e vai mostrar o time original encontrando a versão feminina de 2016. Essa série será publicada pela editora IDW lá nos Estados Unidos e começa a sair em março.

E a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou a lista com os 10 finalistas do Oscar 2017, na categoria de maquiagem. Entre os sete filmes estão Ave, César!, Star Trek: Sem Fronteiras e também Esquadrão Suicida e Deadpool. Os indicados serão revelados no dia 24 de janeiro, e a cerimônia acontece em 26 de fevereiro.

Essas foram as notícias de hoje!

Amanhã tem mais novidades do mundo Pop aqui na Mix!