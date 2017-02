Carnaval tá aí!🤗 E se você é desses que ama o carnaval mas só por causa dos 4 dias de feriado (eu ouvi um amém?) este post é pra você.

Tem os que gostam de curtir os bloquinhos lotados de pessoas, no calor, no aperto, faça chuva ou faça sol. Mas também tem aqueles que preferem um programa muito mais tranquilo, fora do agito e da pegação.

Então nós listamos 10 coisas para fazer no Carnaval se você não gosta de bloquinhos:

1- Netflix

Não precisa nem falar, né? Esse tinha que ser o primeiro item na lista. Netflix está cheio de séries e filmes incríveis te esperando. Já pensou passar 4 dias todinhos com ele? Melhor programa <3 Nossa dica: as séries “Santa Clarita Diet” e “American Crime Story: The People vs OJ Simpson’.



2- Cinema

Com tanta gente viajando e curtindo bloquinhos, os cinemas não estarão tão cheios como de costume.



3- Ler

A gente vive reclamando que não tem templo pra ler e blá blá blá…pronto, agora você tem 4 dias inteirinhos pra atualizar sua leitura!



4- Sair pra comer com os amigos

Junta todos os amigos que também não gostam de bloquinhos e partiu pizzaria!



5- Curtir a piscina do condomínio

Só vai! E não esquece do protetor!



6- Ficar offline

Vai viajar com a família pro sítio ou pra praia? Desliga o celular e aproveite esses momentos.



7- Descansar

Parece óbvio, mas a gente fica tão na pilha do feriadão que quando ele acaba percebemos que não descansamos nadinha! Aproveite esses dias para se desligar do mundo e relaxe.



8- Passear com seu pet

A gente aposta que seu pet não aguenta mais suas desculpas de falta de tempo pra passear com ele! Faça esse favor pro seu amigo e saia pra ver o mundo com ele, poxa!



9- Dormir

Sem ter hora pra acordar! Tem coisa melhor do que isso?



10- Fazer vários NADA o dia todo

Uma das melhores coisas da vida com toda certeza é não fazer nada! Se jogar no sofá, ligar a tv, comer porcaria, ver o tempo passar, apenas existir…

VEM CARNAVAL!