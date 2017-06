Arrume as malas e prepare-se pra viajar com a Mix e com Arthur Veríssimo para Belize!

Para quem não sabe, Belize tem apenas 270 mil habitantes e tem incríveis ruínas maias, praias e Resorts.

Ouça aqui as dicas do Arthur!



E se liga na Mix, porque a qualquer momento tem mais “Viaje com a Mix“!