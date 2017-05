Toda quarta você confere aqui, a partir das 18h, o ranking com as 10 músicas mais pedidas na última semana por você no nosso site.

E o ranking do dia 04/05 a 11/05 você vai curtir agora:

Quer que sua música favorita apareça no nosso ranking da semana que vem? Então clique aqui e peça seu som preferido.